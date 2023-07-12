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Зеленский заявил о необходимости расширить гарантии безопасности G7

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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Гарантии безопасности Украины со стороны стран «группы семи» (G7) в будущем должны быть расширены путем двухсторонних соглашений. Об этом 12 июля заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня мы согласовываем со странами G7 рамочную основу для гарантий безопасности, которая должна быть в дальнейшем расширена через договоренности с нашими ключевыми партнерами, двусторонние и многосторонние соглашения», — заявил он на пресс-конференции.

Зеленский назвал победой пакет гарантий безопасности G7 и указал, что он открывает перед Украиной новые возможности в сфере безопасности.

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Ранее в этот день страны G7 в рамках саммита НАТО в Вильнюсе согласовали общие принципы для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине, пообещав нарастить военную поддержку Киева. Согласно документу, обязательства будут включать поставки «современной военной техники по суше, воздуху и морю», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите.

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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