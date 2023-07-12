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Вышла новая версия нейросети Kandinsky 2.2

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Фото: Сбер
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«Сбер» представил новую версию генеративной модели — Kandinsky 2.2. Нейросеть позволяет создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации, рассказали в пресс-службе банка.

Отмечается также, что значительно выросло качество создаваемых портретов.

Для дообучения нейросети использовался датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение». Это на 300 млн больше, чем в предыдущей модели.

Kandinsky 2.2 научилась генерировать стикеры и изменять по текстовому описанию отдельные элементы изображений, при этом сохраняя композицию исходной иллюстрации. Это стало возможным благодаря внедрению специального структурного блока управляемых изменений — ControlNet.

Нейросеть понимает запросы на русском и английском языках, умеет рисовать более чем в 20 стилях, смешивать несколько рисунков, генерировать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части (inpainting), создавать картины в режиме бесконечного полотна (outpainting).

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что специалисты продолжают совершенствовать нейросеть «для создания уникального контента». «Новая версия дает пользователям еще больше возможностей, при этом она генерирует изображения в лучшем качестве. Нейросеть уже не просто пытается подражать творчеству человека, а способна создавать новые художественные смыслы и интерпретации», — рассказал Ведяхин.

Kandinsky 2.2 находится в открытом доступе, протестировать ее можно бесплатно.

Предыдущая модель — Kandinsky 2.1 — вышла в апреле. За четыре дня она набрала 1 млн пользователей.

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