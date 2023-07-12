Подъем энтеровирусных инфекций зарегистрировали в Хабаровском крае

За минувшую неделю энтеровирусную инфекцию выявили у 95 жителей Хабаровского края. Ситуация с заболеваемостью находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, недельный рост заболеваемости составил почти 80%. Специалисты принимают необходимые меры для предотвращения распространения энтеровирусной инфекции. В основном болеют дети в возрасте от двух до восьми лет. Госпитализированы шестеро детей.

Пик заболеваемости традиционно приходится на купальный сезон. Наиболее велик риск заразиться в местах, где купание запрещено. Рекомендации направлены в образовательные и социальные учреждения, а больницы и поликлиники формируют запас необходимых лекарств и дезинфицирующих средств. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Медики отмечают, что энтеровирус поражает желудочно-кишечный тракт, а также центральную и периферическую части нервной системы, легкие, печень и сердце. Заболевание проявляет себя высокой температурой, высыпаниями на коже, слабостью, головной и мышечной болью.