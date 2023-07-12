На трассе Джубга – Сочи сняли все ограничения из-за сильных ливней

На трассе Джубга – Сочи в районе поселка Лермонтово Туапсинского района запустили движение в обоих направлениях, до этого дорога была перекрыта в связи с подтоплением из-за сильных ливней. Об этом сообщили 12 июля в Главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Просим водителей быть внимательными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения. В связи со скоплением транспорта возможны заторовые ситуации», — пишет ведомство в Telegram-канале.

Кроме того, в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе, сообщает его пресс-служба.

Глава региона отметил, что необходимо решить дорожные проблемы — ликвидировать заторы. Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что в районе поселка Лермонтово собираются автомобильные пробки. Власти региона призвали по возможности отказаться от поездок в этом направлении.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе начался мощный ливень, за три часа выпало 144 мм осадков, в результате чего были подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. Режим ЧС ввели в этот день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Также из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

Число пропавших в результате сильных ливней возросло до четырех человек. Их поиски продолжаются.

Число подтопленных дворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных ливней возросло до 650. Всего пострадало 11 населенных пунктов. Затопленными оказались 290 домов.