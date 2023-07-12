В АвтоВАЗе назвали слухами сообщения о повышении цен с октября

Российский производитель АвтоВАЗ опроверг сообщения о планах завода поднять стоимость автомобилей Lada в грядущем октябре. Об этом 12 июля сообщает News.ru.

«Это слухи, не имеющие под собой никаких оснований», — заявил директор по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

Ранее этим днем в СМИ появилась информация о подорожании всех автомобилей модельного ряда Lada как минимум на 10%.

Тем временем АвтоВАЗ уже поднял цены на культовый внедорожник Niva Legend на 8-42 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Последний пересмотр прайс-листа Niva Legend производитель проводил в минувшем мае.

10 июля президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» заявил, что рост курса доллара по отношению к рублю может привести к подорожанию автомобилей Lada.

В связи с этим, отметил Соколов, очень вероятно, что к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5 АвтоВАЗу придется скорректировать цены на модель. В июне сообщалось, что X-Cross 5 будет стоить ориентировочно 2,5 млн рублей.