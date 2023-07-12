Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь

Россиянам, застрявшим в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, оказаны содействия и помощь. Причины задержания уточняются, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Израиле.

В российском посольстве заявили, что 12 июля поступили сообщения о россиянах, застрявших в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

Для выяснения обстоятельств и оказания помощи россиянам был направлен уполномоченный дипломат.

«В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие», — отметили в диппредставительстве.

Также добавили, что одна из обратившихся гражданок получила необходимые ей лекарства из своего багажа.

В этот день стало известно, что россияне не смогли пройти пограничный контроль в аэропорту Тель-Авива. У граждан РФ без объяснения причин изъяли паспорта.

До этого, 10 июля, летевшие в египетский город Хургада россияне из Самары застряли в аэропорту Курумоч на 12 часов. Время вылета меняли несколько раз из-за неисправности лайнера. Изначально рейс был назначен на 11:10 воскресенья, 9 июля, но борт вылетел на курорт в 00:37 понедельника, 10 июля.