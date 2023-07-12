Подведены итоги форума «Российская креативная неделя» в Москве

Завершил свою работу IV форум «Российская креативная неделя». По данным организаторов, в этом году деловую программу в ИНТЦ «Ломоносов» посетили более 3 тыс. человек, онлайн-трансляции сессий посмотрели свыше 6 млн человек. Более 1 тыс. спикеров приняли участие в сессиях, пленарных заседаниях и дискуссиях. Фестивальную часть на различных площадках Москвы посетило 150 тыс. человек.

В этом году деловая программа форума прошла в кросс-индустриальном формате, а ключевой темой дискуссий стал «Образ будущего креативных индустрий».

Директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова: «В этом году мы ставили перед собой задачу получить обратную связь от ключевых игроков креативных индустрий России, технологических компаний и экосистем, регионов, а также федеральной власти: их видение векторов развития по креативным направлениям, прогнозы на будущий год, итоги работы за 2022-й. И в результате программа форума получилась невероятно насыщенной и продуктивной: мы получили результаты исследований, специально подготовленных нашими партнерами, о предпочтениях аудитории в кино, анимации, получили портрет киногероев для разных поколений, мы плотно взаимодействовали с регионами и с несколькими из них в результате заключили соглашения о партнерстве, мы дали новый импульс проектам, которые находились в стадии подготовки, обозначили ключевые задачи для отраслей и определили необходимые меры поддержки. Несколько примеров: законопроект, регулирующий креативную сферу, уже в этом месяце поступит на рассмотрение в Госдуму. По результатам комиссии Госсовета по направлению «Культура», которая традиционно проходит на «Российской креативной неделе», сформирован перечень рекомендаций для развития народных художественных промыслов. Я благодарю всех участников «Российской креативной недели» за плодотворную работу в рамках форума, которая задала тон для всего креативного сообщества на ближайший год».

Генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк отметила, что центром креативной экономики остается человек, его творчество и интеллектуальная деятельность. «Основная миссия «Просвещения» — внести непосредственный вклад в развитие креативной экономики через создание продуктов и сервисов, обеспечивающих развитие кадрового потенциала», — добавила Третьяк.

Основные итоги деловой программы.

На встрече с представителями индустрии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал создание СРО и ОКВЭД для блогеров, это позволит выделить сферу в отдельную отрасль, признать профессию и облегчить путь блогеров в получении различных прав и преференций.

Закон, регулирующий сферу креативных индустрий страны, планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом заявил в первый день работы форума первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко. Он подчеркнул, что для законодателей создание комфортной правовой среды для «секторов развития» экономики России — одна из ключевых задач.

Осенью 2023 года в Ульяновске пройдет форум «Российская креативная неделя. Музыка». Первое специализированное федеральное событие, посвященное музыкальной индустрии, цель которого заключается в консолидации креативных лидеров региона и других субъектов России для качественного взаимодействия и для определения новых векторов развития на внутреннем и международном рынках. Амбассадором форума «Российская креативная неделя. Музыка» в Ульяновске станет Игорь Бутман.

Центр социального проектирования «Платформа» при поддержке Национальной Медиа Группы представили рейтинг социального влияния кино. 88% россиян в 2023 году высоко оценивают качество отечественного киноконтента. При этом 71% считают, что российский кинематограф может производить контент, сопоставимый по уровню с западным. Также на форуме были представлены итоги первого рейтинга детской анимации. Почти половина (46%) опрошенных родителей разных возрастных групп высоко оценивает уровень современной российской анимации, отмечая, что она не уступает западной в качестве и характере транслируемых ценностей.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) представили итоги всероссийского опроса «Киногерои поколений». По итогам опроса «Брат» и «Брат 2» стали самыми культовыми у россиян поколения X (от 41 года до 60 лет) и Y (от 26 до 40 лет), а у поколения Z (от 14 до 25 лет) занял 10-е место. Самым культовым у младшего поколения стал «Гарри Поттер».

В рамках комиссии Госсовета было принято решение рассмотреть возможность создания межведомственной организации, ориентированной на координацию и развитие НХП, а также создать «продюсерский» центр для компаний НХП и разработать специальную образовательную стратегию по формированию и обновлению кадров в этой сфере.

На форуме состоялась презентация Атласа креативных кластеров России. Атлас представляет собой не только описание существующих кластеров, но и формулирует критерии, которые помогут четко определить, что является креативным кластером, а что является другими типами творческих пространств.

Ассоциация коммуникационных агентств России представила на форуме новую Карту рынка креативных агентств. Карта включает в себя более 50 авторитетных агентств, а ее цель — помочь брендам разобраться в специализации потенциальных подрядчиков и найти профессиональную команду под проект или тендер.

Международная часть форума состоялась в этом году в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией «Агентство креативных индустрий» (АКИ). В программе приняли участие 35 спикеров из 19 стран мира: Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ и Африки. В рамках этого блока состоялось более 25 сессий и дискуссий.