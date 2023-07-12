Гастроэнтеролог назвала притупляющие голод полезные продукты

Богатые клетчаткой продукты, например яблоки, не только несут пользу организму, но и быстро утоляют голод. Об этом 12 июля рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Часовой Алла Неруллина.

«Они отлично притупляют чувство голода и являются очень полезными: они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, помогают ему бороться с воспалительными процессами, а при регулярном употреблении справляются с запорами и дисбактериозом, нормализуют уровень сахара в крови», — рассказала она «Газете.Ru».

К таким продуктам также относятся орехи, однако они имеют высокую калорийность. Похожими свойствами обладает имбирь, если использовать его как добавку к пище или чаю.

«Он (имбирь. — Ред.) способствует снижению аппетита благодаря гингеролу — веществу, которое содержится в корневище имбиря в форме эфирного масла. Гингерол помогает снизить показатели лептина (гормон жировой ткани), что сказывается на снижении аппетита. Также зеленый чай и содержащийся в нем кофеин помогают снизить аппетит и способствуют хорошему метаболизму», — отметила Неруллина.

Она также посоветовала обратить внимание на авокадо. После его употребления в сочетании с клетчаткой появляется чувство насыщения и снижается риск переедания. Таким же свойством обладают яйца за счет большого количества легкоусвояемого белка.

Ранее, 27 июня, эксперты перечислили продукты в рационе, которые влияют на когнитивные функции человека. К ним относятся авокадо и ягоды, особенно виноград и черника, поскольку они защищают мозг от вредного воздействия окислительного стресса, предотвращают преждевременное старение клеток и развитие деменции.