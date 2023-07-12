Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ

Принятие малого ракетного корабля «Циклон» в состав Черноморского флота имеет важное значение для Военно-морского флота РФ. Об этом 12 июля «Известиям» сообщил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ракетный корабль «Циклон» вооружен ракетами «Калибр», которые летают на 2500 км. Эффективность такой ракеты известна. Мы из Каспийского моря наносили удары по террористическим объектам в Сирии, из Черного моря наносим удары по неонацистам на Украине. Это очень мощное оружие, и поэтому корабль «Циклон» приобретает, конечно, важное значение для нашего флота», — сказал эксперт.

«Циклон» был построен на Керченском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы. Он оснащен новейшими системами противовоздушной обороны и пусковой установкой для восьми крылатых ракет «Калибр».

В мае источники сообщили «Известиям», что Минобороны и судостроители согласовали план модернизации корабельного состава Черноморского флота.

До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новые боевые единицы, которые строятся на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России.