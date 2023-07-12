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ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума рассмотрела в третьем чтении законопроект, призванный урегулировать порядок распоряжения памятниками на территории России, и приняла соответствующий документ 12 июля.

Изменения вносятся в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Земельный кодекс РФ. Бизнес, особенно субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), вскоре смогут получить механизм вхождения и инвестирования в проекты культурного наследия.

Суть новаций затрагивает три вопроса. Во-первых, возможность выкупа объекта культурного наследия арендаторами в лице субъектов МСП по преимущественному праву (без аукциона) по истечении двух лет аренды. Отмечается, что такая практика применялась до 2018 года и была остановлена по решению Верховного суда РФ. Теперь возможность целевого выкупа будет восстановлена.

Во-вторых, объект культурного наследия (ОКН) можно будет приобрести в собственность на аукционе, если он в удовлетворительном состоянии. Выкуп земельного участка будет происходить одновременно с выкупом объекта ОКН. Такой порядок будет действовать во всех городах, кроме городов федерального значения.

В-третьих, ОКН в неудовлетворительном состоянии будут передаваться инвесторам на электронных конкурсах с инвестусловиями. Сама земля будет отдаваться под аренду на период реконструкции. Выкуп участка будет разрешен после завершения реконструкции.

«Сделан очень важный шаг — выработан механизм получения объекта ОКН в собственность. Это позволяет инвестору в полной мере сосредоточиться на реконструкции памятника архитектуры, инвестировать, привлекать кредитные средства, будучи уверенным в неизменности своих прав на него. Право собственности всегда приоритетно для инвесторов», — сказал член корсовета, председатель комитета по организации торгов «Деловой России» Андрей Степаненко.

Он обратил внимание на то, что при этом все механизмы контроля использования памятника остаются в руках государства: сохранность объектов гарантируется охранными обязательствами, которые подписывает покупатель, существует также процедура изъятия памятника, если условия инвестдоговора не будут соблюдены.

«Проект чрезвычайно важен для исторических городов России, особенно для Москвы и Санкт-Петербурга, где множество памятников архитектуры, нуждающихся в реставрации и частных инвестициях. Механизм привлечения инвесторов к реконструкции объектов ОКН на условиях аренды не обрел популярности у бизнес-сообщества. Отсутствие надежности вложений в арендованный объект тормозило активность инвесторов, данный законопроект полностью снимает это препятствие», — добавил Степаненко.

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Ранее, 23 марта, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал «Известиям», что депутаты разрабатывают оптимальные решения, которые позволят развивать города и сохранять объекты культурного наследия.

Согласно опубликованной на сайте портала Министерства культуры карте, по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, в стране зарегистрировано более 39,9 тыс. таких объектов.

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