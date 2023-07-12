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Новый случай клещевого энцефалита зарегистрировали в Хабаровском крае

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Еще один случай заражения клещевым энцефалитом зарегистрировали в Хабаровском крае. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала сезона к медикам с присасыванием клещей обратились 5,98 тыс. человек, в том числе 1736 детей. Порядка 2% вредителей оказались переносчиками энцефалита. 52% клещей были заражены боррелиозом. С начала сезона энцефалит подтвержден у двух человек, еще у двух человек имеется подозрение на заболевание.

Противоклещевая обработка выполнена на площади почти 2,39 тыс. га. План выполнен на 132%.

Всего с начала сезона в России от укусов клещей пострадали 353 тыс. человек. Это меньше средних многолетних значений. Акарицидная обработка выполнена на площади 190 тыс. га.

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