Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы

Генеральная прокуратура России и верховная народная прокуратура Китая подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба российского ведомства.

Документ был подписан по итогам встречи с китайским коллегой Ин Юном в рамках рабочего визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в КНР. Также было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает продолжение обмена опытом по наиболее актуальным проблемам, проведение совместных мероприятий и взаимное профессиональное обучение.

«Благодаря президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину наши страны стремительно укрепляют практическое сотрудничество во всех сферах, а двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Межведомственное взаимодействие прокуратур также выстраивается в живом конструктивном ключе на взаимовыгодной основе», — отметил Краснов.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что между Генпрокуратурой России и верховной народной прокуратурой Китая реализовано уже пять программ сотрудничества.

По его словам, Россия и Китай одинаково противостоят таким угрозам, как киберпреступность, масштаб которой постоянно расширяется, а потерпевшими все чаще становятся пожилые люди, а также экстремизм и терроризм, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность через интернет, экологические преступления и домашнее насилие, новые схемы отмывания денег с использованием виртуальных активов.

Ранее, 16 июня, Краснов провел встречу с генеральным прокурором при верховном апелляционном суде Турецкой Республики Бекиром Шахином на полях Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что российские и турецкие подходы по противодействию современным угрозам совпадают, что позволяет ведомствам двух стран эффективно взаимодействовать в борьбе с преступностью и при защите прав граждан.