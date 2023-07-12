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Белый дом объяснил отказ предоставить точную формулу вступления Украины в НАТО

Белый дом объяснил динамичным характером конфликта отказ предоставить точную формулу вступления Украины в НАТО
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Украина не получила точную формулу вступления в НАТО из-за динамичного развития конфликта. Об этом 12 июля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не установили какой-то четкой формулы, потому что <военная операция> носит динамичный характер. Ситуация динамичная. НАТО нужно сохранять гибкость. Мы тесно работаем с Украиной, чтобы определить, когда в будущем будет иметь смысл принять их», — сказал он телеканалу CNN.

Салливан отметил, что хорошо понимает желание Украины как можно скорее вступить в НАТО.

Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО
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Ранее в этот день старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут заявила, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются «демократические реформы и реформы сектора безопасности».

11 июля во время саммита в Вильнюсе члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором указано решение, что они пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский хоть и воздержался от комментариев по документу саммита, ранее в тот же день возмутился из-за того, что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на встрече в Вильнюсе.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО. Однако он добавил, что речь должна идти не о немедленном вступлении, а только о приглашении в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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