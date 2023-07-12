Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО

Вхождение Украины в НАТО станет исторической и геополитической катастрофой, заявил во вторник, 11 июля, вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер в интервью изданию Le Dialogue.

«Существует пятая статья [Устава НАТО], которая гласит, что все страны альянса должны включиться в конфликт, если на одну из них напали. С другой стороны, у России есть собственные представления о безопасности. У России есть собственные амбиции», — объяснил свою точку зрения политик.

По мнению Обера, Евросоюзу невыгодно оказывать давлению на Россию, так как оно приведет к ее сближению с Китаем, что противоречит интересам ЕС.

Он также заявил, что у Украины нет шансов выиграть в конфликте с Россией, так как человеческие и военные ресурсы Киева ограничены, в то время как Москва обладает значительно большими возможностями «регенерации».

«Несмотря на то что мы масштабно помогали Украине, она не смогла удержать Бахмут (российское название Артемовск. — Ред.). Я считаю, что в этом <конфликте> Украине невозможно победить», — заявил он.

Обер также обратил внимание на негативное влияние антироссийских санкций на Европейский союз в целом, и на Францию в частности. Так, нефтегазовая компания TotalEnergies, автомобилестроительная корпорация Renault и другие французские фирмы потеряли значительные деньги из-за выхода с российского рынка.

«Теперь на российский авторынок заходит Китай, и, если Renault вернется, ей придется конкурировать с китайцами», — сказал Обер.

Кроме того, вводимые с 2014 года санкции подтолкнули Россию к формированию второй мировой экономической системы, дедолларизированной и автономной от Запада.

«Поэтому санкции плохи не только для того, против кого они введены, но и для того, кто их вводит», — резюмировал Обер.

12 июля старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут объявила, что союзники ждут от Украины «демократических реформ и реформ сектора безопасности» для вступления в НАТО, при этом она не назвала, какие конкретно изменения должны произойти в стране.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе.

В первый день саммита, 11 июля, страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил, что готов принять Украину в свой состав.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.