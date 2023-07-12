Реклама
Прямой эфир
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Общество
В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины
Мир
Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы
Мир
Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики
Мир
Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО
Общество
Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
Мир
В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
Туризм
Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли
Сюжет:

Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО

Вице-президент Республиканской партии Франции Обер: вхождение Украины в НАТО станет катастрофой
0
Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вхождение Украины в НАТО станет исторической и геополитической катастрофой, заявил во вторник, 11 июля, вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер в интервью изданию Le Dialogue.

«Существует пятая статья [Устава НАТО], которая гласит, что все страны альянса должны включиться в конфликт, если на одну из них напали. С другой стороны, у России есть собственные представления о безопасности. У России есть собственные амбиции», — объяснил свою точку зрения политик.

По мнению Обера, Евросоюзу невыгодно оказывать давлению на Россию, так как оно приведет к ее сближению с Китаем, что противоречит интересам ЕС.

Он также заявил, что у Украины нет шансов выиграть в конфликте с Россией, так как человеческие и военные ресурсы Киева ограничены, в то время как Москва обладает значительно большими возможностями «регенерации».

«Несмотря на то что мы масштабно помогали Украине, она не смогла удержать Бахмут (российское название Артемовск. — Ред.). Я считаю, что в этом <конфликте> Украине невозможно победить», — заявил он.

Обер также обратил внимание на негативное влияние антироссийских санкций на Европейский союз в целом, и на Францию в частности. Так, нефтегазовая компания TotalEnergies, автомобилестроительная корпорация Renault и другие французские фирмы потеряли значительные деньги из-за выхода с российского рынка.

«Теперь на российский авторынок заходит Китай, и, если Renault вернется, ей придется конкурировать с китайцами», — сказал Обер.

Кроме того, вводимые с 2014 года санкции подтолкнули Россию к формированию второй мировой экономической системы, дедолларизированной и автономной от Запада.

«Поэтому санкции плохи не только для того, против кого они введены, но и для того, кто их вводит», — резюмировал Обер.

Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО
И что теперь будет с членством Стокгольма и Киева в альянсе

12 июля старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут объявила, что союзники ждут от Украины «демократических реформ и реформ сектора безопасности» для вступления в НАТО, при этом она не назвала, какие конкретно изменения должны произойти в стране.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе.

В первый день саммита, 11 июля, страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил, что готов принять Украину в свой состав.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023