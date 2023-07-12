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Двое детей и двое взрослых пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

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Фото: edition.cnn.com
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Четыре человека, включая двоих детей трех и шести лет, пострадали при стрельбе в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на полицию города сообщил телеканал CNN в среду, 12 июля.

Инцидент произошел накануне в парке Сент-Джеймс.

«Два человека, одетые во всё черное и в масках, остановились на скутере [в парке], один из них вышел и выстрелил в толпу, ранив четырех человек», — заявил начальник патрульной службы полиции Нью-Йорка Джон Челл, чьи слова приводит телеканал.

После стрельбы злоумышленники скрылись на скутере, власти работают над их идентификацией. В полиции сообщили, что инцидент был заснят на видео. Мотивы стрелявших пока не установлены.

Кроме двоих детей, получивших ранения ног, пострадали мужчины 23 и 25 лет.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшие «чувствуют себя хорошо» и их жизням ничего не угрожает.

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Ранее, 9 июля, также в Нью-Йорке мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб один человек и трое пострадали. Он был задержан правоохранителями и взят под стражу. Расследование инцидента продолжается.

До этого, 4 июля, по меньшей мере четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в районе Кингсессинг на юго-западе Филадельфии США. Еще четверо получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних. Одного из подростков доставили в детскую больницу штата, подробностей о состоянии второго нет.

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