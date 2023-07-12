Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Мурманской области

В Мурманской области 12 июля ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период 15–18 часов на северо-западе Мурманской области и городе Мурманск ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30…+31», — говорится в сообщении синоптиков.

В свою очередь, Главное управление МЧС по Мурманской области призвали жителей региона чаще находиться в тени, не спеша передвигаться по улицам, пить много воды, выбирать одежду из натуральных тканей и не употреблять алкогольные напитки.

«При тепловом ударе немедленно перейти в тень и постараться охладить тело (принять душ и медленно выпить большое количество воды», — отметило МЧС в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что аномальная жара в четырех федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Речь шла о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Там уже некоторое время сохраняется погода на 3–8 градусов выше средних климатических значений.

Кроме того, накануне температурный рекорд был обновлен в Екатеринбурге. Впервые за всю историю наблюдений там было 40 градусов тепла. До этого абсолютный максимум составлял +39,1.