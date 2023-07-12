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В МГУ указали на важность разговора Нарышкина с главой ЦРУ

Фененко: разговор глав СВР и ЦРУ показывает, что еще нет тотального разрыва отношений с США
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Телефонный разговор директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом показывает, что между Москвой и Вашингтоном нет «тотального» разрыва отношений. Об этом 12 июля в беседе с «Известиями» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

«На самом деле контакты между представителями разведок у нас со времен холодной войны — это вполне естественное состояние. Это говорит только об одном, что пока еще никакого полного, тотального разрыва отношений с Соединенными Штатами Америки не произошло», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день Нарышкин рассказал, что в июне обсуждал с Бернсом ситуацию на Украине. По его словам, беседа продолжалась около часа. В ходе разговора тема возможной личной встречи не поднималась. Однако Нарышкин отметил, что дальнейшие контакты с главой ЦРУ возможны.

Последняя на сегодняшний день очная встреча глав СВР и ЦРУ прошла 14 ноября 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Нарышкин тогда подтвердил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и темы вокруг Украины. Как отметил глава СВР, беседа «была содержательной, проходила в очень комфортной, спокойной обстановке».

В январе 2023-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможной новой встречи Нарышкина с Бернсом, но дата пока не известна. Кроме того, Песков переадресовал в СВР вопрос о том, обсуждается ли с европейскими коллегами ситуация, связанная с Украиной.

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