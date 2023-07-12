Игрок сборной России Кузяев перешел во французский «Гавр»

Полузащитник футбольной сборной России и петербургского «Зенита» Далер Кузяев стал игроком французского клуба «Гавр Атлетик». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном 12 июля на сайте клуба.

«Полузащитник Далер Кузяев подписал контракт на два сезона в пользу клуба «Гавр Атлетик»», — говорится в официальном сообщении.

Там же подчеркивается, что Кузяев пришел в клуб, чтобы поделиться опытом и техническим мастерством.

Как сообщает «Газета. Ru», контракт Кузяева с клубом рассчитан до лета 2025 года.

У бывшего игрока петербургского «Зенита» большой опыт работы. В частности, он сыграл 200 матчей в первом российском дивизионе и 25 в Кубке России. На его счету участие в европейских соревнованиях, 14 матчей в Лиге чемпионов и 21 в Лиге Европы.

В мае этого года Кузяев в матче со «Спартаком» толкнул футболиста красно-белых Романа Зобнина в центре поля. В результате «Спартак» планировал обратиться в судейскую комиссию по итогам матча, который завершился со счетом 3:2 в пользу «Зенита».