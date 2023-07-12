Реклама
Прямой эфир
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Общество
В ГД предложили организовать выставку подбитой в ходе СВО техники НАТО
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
Страны G7 согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины
Мир
Генпрокуроры РФ и КНР подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы
Мир
Министр обороны Британии призвал Украину поблагодарить Запад вместо критики
Мир
Во Франции назвали катастрофой потенциальное вхождение Украины в НАТО
Общество
Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
Мир
В турецком Бодруме пожар охватил лесной массив
Туризм
Подмосковье вошло в топ-5 регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли

Игрок сборной России Кузяев перешел во французский «Гавр»

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник футбольной сборной России и петербургского «Зенита» Далер Кузяев стал игроком французского клуба «Гавр Атлетик». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном 12 июля на сайте клуба.

«Полузащитник Далер Кузяев подписал контракт на два сезона в пользу клуба «Гавр Атлетик»», — говорится в официальном сообщении.

Там же подчеркивается, что Кузяев пришел в клуб, чтобы поделиться опытом и техническим мастерством.

Как сообщает «Газета. Ru», контракт Кузяева с клубом рассчитан до лета 2025 года.

У бывшего игрока петербургского «Зенита» большой опыт работы. В частности, он сыграл 200 матчей в первом российском дивизионе и 25 в Кубке России. На его счету участие в европейских соревнованиях, 14 матчей в Лиге чемпионов и 21 в Лиге Европы.

Раздел кадров: где окажутся Кузяев, Ионов и Лунев
На трансферном рынке сейчас доступно много футболистов с российскими паспортами

В мае этого года Кузяев в матче со «Спартаком» толкнул футболиста красно-белых Романа Зобнина в центре поля. В результате «Спартак» планировал обратиться в судейскую комиссию по итогам матча, который завершился со счетом 3:2 в пользу «Зенита».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023