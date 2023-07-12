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Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения
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Путин попросил Мурашко не забывать про подготовку кадров в сфере здравоохранения

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко 12 июля попросил его не забывать про подготовку и переподготовку кадров в данной области. Глава государства напомнил, что с этим связано качество оказания медицинской помощи.

«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы», — подчеркнул президент РФ.

На подготовку кадров «идет запрос», отметил Мурашко. Кроме того, министр указал, что в новых субъектах РФ открыли более 2 тыс. аптек. Также удалось обновить автомобили скорой помощи.

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Мурашко 16 июня после выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в беседе с «Известиями» отметил настрой главы государства на развитие медицины. Глава Минздрава РФ указал на то, что Россия не закрывается от внешнего мира.

Он обратил внимание на стремление иностранных студентов получать российское медобразование. По его информации, на сегодняшний в РФ обучается свыше 75 тыс. иностранных студентов и число желающих обучаться в России растет.

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