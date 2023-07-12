Карта спецоперации на Украине 12 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки успешно отражены 30 атак противника. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в двух районах западнее населенных пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.

В ходе боевых действий уничтожено до 335-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также британская буксируемая гаубица FH-70.

На южнодонецком направлении подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Запорожском направлении действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow.