Частицы мощей апостола Петра доставили в Рязань

В Рязань доставили ковчег с частицами мощей апостола Петра и великомученицы Екатерины. Его встретили в соборе Рождества Христова.

Как уточняет РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу Рязанской епархии, православные святыни прибыли в город накануне, 11 июля. Возглавлявший встречу митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел вечернее богослужение.

Мощи будут находиться в соборе до 16 июля. Молебны с чтением акафиста будут проводиться каждый день в 12:00 и в 15:30 у ковчега с мощами.

62INFO.ru пишет, что мощи прибыли в Рязань накануне большого праздника, 12 июля. Сегодня православные чтят память апостолов Петра и Павла. Их называют первоверховными за те подвиги, которые они совершили в распространении веры.

Сегодня же в Пскове состоится крестный ход «Дорогой Спасителя». Его проведут в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Крестный ход пройдет от Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. Его будет сопровождать древнейшая псковская икона, чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обретенный в 1352 году.