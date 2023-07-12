Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Политика
В ГД назвали причину дебатов в Белом доме по поводу передачи ATACMS Украине
Политика
В Госдуме указали на страх США потерять контроль над Зеленским
Мир
США ожидают от Украины «демократических реформ» для вступления в НАТО
Общество
На выборы глав субъектов РФ в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата
Мир
Bloomberg сообщило о выведенных из строя 40% военных подлодок США
Общество
«Аэрофлот» планирует перевезти в 2023 году более 45 млн пассажиров
Мир
ФРГ отказалась создавать центр по ремонту украинских танков Leopard в Польше
Политика
Востоковед указал на отсутствие у НАТО возможности повлиять на отношения РФ и КНР
Мир
Зеленский заявил о поставке дополнительных ЗРК Patriot от Германии
Авто
В России появились в продаже китайские кроссоверы Jetour X70S

Минпромторг планирует обновить список товаров для параллельного импорта

Минпромторг планирует обновить список товаров для параллельного импорта через 2-3 месяца
0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг планирует подготовить обновленный перечень товаров для параллельного импорта через 2-3 месяца. Об этом сообщил в среду, 12 июля, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом», — рассказал журналистам Осьмаков в кулуарах международной выставки «Иннопром».

В Минпромторге также заявили, что из перечня планируется исключить продукцию Mast-Jagermeister SE.

«В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сейчас перечень включает около 50 групп товаров, куда входит одежда и обувь, запасные части для автомобилей и техники и многие другие.

Частотная собственность: параллельный импорт базовых станций в РФ удалось наладить
Что это даст операторам и их абонентам

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза.

Мантуров объяснил, что министерство должно создавать условия для развития собственных производителей, поэтому по мере насыщения рынка отечественной номенклатурой товаров следует постепенно сокращать параллельный импорт.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023