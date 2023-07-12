Минпромторг планирует обновить список товаров для параллельного импорта

Минпромторг планирует подготовить обновленный перечень товаров для параллельного импорта через 2-3 месяца. Об этом сообщил в среду, 12 июля, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом», — рассказал журналистам Осьмаков в кулуарах международной выставки «Иннопром».

В Минпромторге также заявили, что из перечня планируется исключить продукцию Mast-Jagermeister SE.

«В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сейчас перечень включает около 50 групп товаров, куда входит одежда и обувь, запасные части для автомобилей и техники и многие другие.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза.

Мантуров объяснил, что министерство должно создавать условия для развития собственных производителей, поэтому по мере насыщения рынка отечественной номенклатурой товаров следует постепенно сокращать параллельный импорт.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.