Летние каникулы — отличная возможность не только отдохнуть, но и немного подготовиться к следующему учебному году, без спешки знакомясь с произведениями из списка литературы. Это особенно актуально для учеников старших классов, ведь тексты становятся всё более объемными, а темы — сложными. «Известия» выяснили, с какими произведениями стоит ознакомиться перед поступлением в 10 класс.

Как составляют список литературы на лето для 10-го класса в 2023 году

В 10-м классе изучаются главные произведения российских писателей второй половины XIX века, так как школьники уже обладают достаточными знаниями, чтобы понять их, и еще не заняты подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Список литературы на лето для 10-го класса состоит из обязательной и дополнительной частей. Произведения из первой важны для понимания российской культуры и истории, а также пригодятся во время ЕГЭ. Вторая часть перечня включает в себя тексты, знакомство с которыми даст читателю более широкое представление о литературном процессе в России XIX века.

Многие произведения из списка довольно объемны, поэтому рекомендуется прочитать их заранее. Например, в «Войне и мире» Льва Толстого более 1,2 тыс. страниц. Чтобы успеть ознакомиться со всеми основными произведениями, нужно уделять чтению около 2,5 часа в день.

Что входит в список литературы на лето для 10-го класса в 2023 году

Список обязательной литературы на лето для 10-го класса состоит в основном из произведений русских писателей. Это «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Маленькие трагедии» Александра Пушкина и др.

В список дополнительной литературы вошли стихотворения поэтов XIX века, например Федора Тютчева, Николая Некрасова, Афанасия Фета и Михаила Лермонтова. В нем также предложены менее известные произведения русских классиков, гармонично расширяющие обязательную часть перечня.

В дополнительном списке присутствуют и зарубежные авторы, такие как Оноре де Бальзак, Антуан де Сент-Экзюпери, Оскар Уайльд и другие.

Ранее «Известия» узнали, какие произведения нужно прочитать за лето школьникам, которые переходят в 11-й класс.