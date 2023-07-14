Нефть и раз

В публичном поле много говорят о том, что доходы казны от энергоресурсов неконтролируемо снижаются, а Минфин не ожидал подобного сокращения. Разберемся, сколько страна сейчас зарабатывает на сырьевых ресурсах и каким показатель может быть по итогам года.

Сначала — история. В 2019 году, когда мировое потребление энергоресурсов еще не сократилось из-за пандемии, поступления по этой категории составили 7,924 трлн рублей из 20,189 трлн, или около 40%. В 2020-м они сократились до 34%, что было связано с падением цен на сырье. В 2021-м от продажи энергоносителей российский бюджет получил 9,056 трлн рублей, или 36%.

Наконец, в прошлом году доходы от нефти и газа подскочили до 42% — выше допандемийного 2019-го. Это удалось за счет наращивания экспорта и увеличения стоимости энергоресурсов. Спрос на них был повышенным: в Китае снимали эпидемиологические ограничения, а страны Запада готовились к эмбарго на углеводороды из РФ.

Важную роль при формировании нефтегазовых доходов России играет нацвалюта. Чем она слабее, тем в рублевом выражении экспортеры зарабатывают больше, а значит, и больше платят в бюджет. Если бы курс рубля не был таким высоким в 2022 году, статья поступлений выросла бы еще примерно на 15%.

В 2023-м ситуация снова меняется кардинальным образом. После вступления в силу так называемого потолка цен для поставляемой за рубеж российской нефти и отказа европейских потребителей от покупки природного газа на отечественные энергоресурсы на мировых рынках возник дисконт. Экспорт упал.

В этой связи заработок государства значительно уменьшился. По итогам полугодия поступления от продажи энергоресурсов составили 3,38 трлн, или 27% от всех доходов. Это привело к дефициту казны в размере 2,6 трлн рублей к концу июня.

В бюджет на 2023 год заложено снижение поступлений от энергоносителей до 8,94 трлн, или 34% от общей суммы. Впрочем, это довольно позитивный прогноз — такой уровень близок к показателю 2021 года. Возможно ли его достичь?

Если рассматривать динамику нефтегазовых доходов за истекший период 2023-го в соотношении месяц к месяцу, видна тенденция к снижению. Это происходит, несмотря на сокращение дисконта на российский сорт. Цены на энергоресурсы в целом падали по всему миру — только за весну они уменьшились на 13%.

Во втором полугодии мы ожидаем рост экспортных доходов от нефти за счет повышения ее цены. Это будет возможно из-за сокращения добычи в странах-участницах соглашения ОПЕК+ и усиления спроса в Китае, экономика которого восстанавливается от последствий пандемии. Дополнительными драйвером роста поступлений в бюджет станет ослабление рубля. Только в конце июня нацвалюта упала почти на 10% относительно майских показателей.

Что будет с доходами от продажи природного газа, сказать сложно. В этом плане ситуация пока складывается гораздо менее благополучно. Экспорт «Газпрома» в КНР в 2023-м должен составить 22 млрд куб. м. Этот объем в пять раз меньше совокупного показателя прошлого года в страны дальнего зарубежья (100,9 млрд куб. м).

Контрактную цену на продажу газа в этом году приняли на уровне в $592,1 за 1 тыс. куб. м, то есть на 14% ниже. Таким образом, в 2023-м доходы по этой строчке экспорта можно прогнозировать примерно в $36,1 млрд, или около 3140,7 трлн рублей по действующему курсу порядка 90 руб./$.

В лучшую сторону ситуация может измениться, если уже в этом году будет построен газовый хаб в Турции. Вероятность такого сценария увеличилась после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

По нашим расчетам, при сохранении дисконта и стоимости нефти и с учетом уже полученных доходов к концу года экспорт черного золота принесет в госбюджет около 7,3 трлн рублей. В сумме с ожидаемыми поступлениями от продажи газа это составит 10,44 трлн, что даже превышает ориентиры Минфина.

Однако необходимо учитывать, что среднеконтрактные цены на поставки газа в этом году могут упасть примерно на 40–50%, поскольку в Европе, на хабе TTF в Нидерландах, он подешевел до $270 за 1 тыс. куб. м. Тогда доходы от его экспорта из РФ в страны дальнего зарубежья сократятся до 1,46–1,75 трлн рублей. Таким образом, совокупные поступления от продажи углеводородного сырья за 2023 год можно прогнозировать в диапазоне 8,69–8,98 трлн рублей, что близко к ориентирам Минфина.

Автор — аналитик Freedom Finance Global

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