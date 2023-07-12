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Конный поход дружины Александра Невского пройдет через 8 регионов РФ

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В Псковской области проведут историческую реконструкцию конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Участники реконструкции будут облачены в амуницию XIII века. О подробностях предстоящего мероприятия рассказала исполнительный продюсер реконструкции Алина Медведева.

По ее словам, которые приводит Псковское агентство информации, поход состоится с 15 июля по 12 сентября уже в третий раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Конники двинутся от мемориала в Самолве и пройдут через восемь регионов к месту кончины Александра Невского, городу Городцу в Нижегородской области. Основная группа будет состоять из 20 конников, но в походе будет участвовать и хозяйственная группа из 10 человек, в числе которых повар. Ночевать участники похода собираются в лесах, в исторических шатрах. Участки для стоянок уже определены.

В гдовской деревне Самолва, которая станет отправной точкой исторической реконструкции конного похода, проведут фестиваль. Для его гостей организуют интерактивные площадки с мастер-классами. Ожидается конное шоу.

Псковская лента новостей пишет, что идею проведения исторической реконструкции конного похода впервые реализовали в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход провели по по двум особо охраняемым природным территориям: нацпаркам «Плещеево озеро» и «Валдайский».

В 2022 году реконструкцию посвятили походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. 20 конных дружинников преодолели более 1 тыс. км и прошли через территории уже четырех ООПТ, включая нацпарки «Лосиный остров» и «Себежский».

В этом году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.

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