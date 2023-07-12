Задержан обвиняемый в нападении на дрессировщика цирка в Перми

В Перми сотрудники правоохранительных органов 12 июля задержали мужчину, обвиняемого в нападении на дрессировщика цирка Игоря Корчагина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина 2003 года рождения задержан за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Полицейские установили, что в начале июля в одной из гостиниц Мотовилихинского района города между постояльцами и сотрудниками ЧОП возник конфликт, в ходе которого задержанный нанес серьезные травмы Корчагину, приехавшему в регион с гастролями, после чего скрылся с места преступления.

Ему заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

О нападении сотрудников ЧОП на артистов цирка в общежитии Перми «Известиям» 5 июля рассказал гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. По его словам, сотрудники ЧОП обошли номера общежития, в которых в том числе находились дети, начали требовать паспортные данные, обоснование нахождения в здании. В результате многие артисты проснулись, были недовольны, произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт, приведший к получению Корчагиным травм.