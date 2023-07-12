Единую городскую набережную сделают в Архангельске в 2027 году
В Архангельске появится единая городская набережная. Она протянется от Майского парка до Кузнечевского моста. Проект реализуют благодаря открытию межвузовского кампуса «Арктическая звезда».
Единую главную прогулочную зону оборудуют к 2027 году, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу губернатора.
А в прошедшие выходные в Петровском парке Архангельска открыли кинотеатр под открытым небом. Он проработает до конца августа.
Ранее, 27 июня, сообщалось, что в центре Архангельска со свай сошел очередной деревянный многоквартирный дом, признанный аварийным. В результате происшествия пострадавших нет. Дом по улице Суфтина 1-й Проезд, 13, возвели в 1960 году. В 2017-м его признали аварийным, но в адресные программы переселения он так и не был включен.