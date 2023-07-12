Поезд насмерть сбил человека на платформе Лось в Москве

Поезд насмерть сбил человека на платформе Лось на северо-востоке Москвы, одна женщина пострадала. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 12 июля.

По словам источника, скончался 30-летний мужчина, женщина получила ушиб головы.

Сотрудники скорой помощи выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщается на сайте kp.ru. Поезда ходят в штатном режиме.

Ранее в этот день на станции Грязи-Воронежские в Воронежской области поезд сбил 42-летнего мужчину, переходившего пути с двухлетним сыном на руках. Пострадавших госпитализировали.