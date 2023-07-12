Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв произошел в находящемся под контролем Киева городе Запорожье. Об этом сообщило в среду, 12 июля, украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, не объявлена воздушная тревога.
Других подробностей нет.
В этот же день украинское агентство ТСН сообщало о взрыве в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе, после взрыва начался пожар. Причины произошедшего неизвестны.
Ранее, 10 июля, сообщалось о взрыве в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога. Также сирена звучала в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.