Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв произошел в находящемся под контролем Киева городе Запорожье. Об этом сообщило в среду, 12 июля, украинское издание «Страна.ua».



Уточняется, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, не объявлена воздушная тревога.



Других подробностей нет.

В этот же день украинское агентство ТСН сообщало о взрыве в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе, после взрыва начался пожар. Причины произошедшего неизвестны.



Ранее, 10 июля, сообщалось о взрыве в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога. Также сирена звучала в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.



Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.