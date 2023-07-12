Иран вложится в строительство цементного завода под Астраханью

В Астраханской области планируют построить цементный завод с привлечением инвестиций из Ирана. Об этом стало известно по результатам рабочей встречи губернатора Игоря Бабушкина с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской республики Иран в РФ Каземом Джалали.

В ближайшее время регион посетят инвесторы, чтобы обсудить вопросы возможного размещения производства. По словам главы астраханской области, предложения детально изучат, после чего переговоры с иранскими партнерами будут продолжены. Посол при этом отметил, что в случае успешной реализации проекта регион сможет обеспечить цементом не только себя, но и ближайшие субъекты, пишет «Астрахань-24».

Также на встрече поднималась тема сотрудничества Астраханской области с Ираном в логистике, торговле, судостроении и гуманитарной сфере. Особое внимание участники встречи уделили развитию международного транспортного коридора «Север – Юг» и связанным с ним проектам. Так, более 90% грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, направляется в сторону Ирана.

Посол отметил, что сейчас наблюдается золотой период российско-иранских отношений, и Астраханской области в нем принадлежит ведущая роль.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области будут выращивать сафлор, который служит как отличной заправкой для блюд, так и ценным компонентом парфюмерии. Экспериментальные посадки этого растения уже провели в Черноярском районе, где сафлором засеяли площадь в 500 га.