Аэропорт Сочи опроверг информацию пассажирки о том, что диктор перепутал Самару и Саратов. Соответствующее сообщение опубликовано 12 июля в Telegram-канале аэропорта.

Сообщается, что информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов из-за чего пассажиры саратовского рейса опоздали на борт, неправдива, поскольку объявления о начале посадки и ее завершении производятся автоматическим информатором по тексту.



«Согласно поднятым логам из программы (на скрине) — все объявления давались корректно», — указали в сообщении.



В аэропорту призвали пассажиров быть внимательными и приходить своевременно к выходу на посадку, чтобы избежать путаницы.

До этого победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что диктор аэропорта перепутал города Самару и Саратов из-за чего некоторые пассажиры опоздали на рейс.

Накануне в московском аэропорту Внуково нашли сбежавшего неделю назад кота из переноски по дороге из грузового терминала в самолет. В авиакомпании заявили, что вина лежит на владельцах кота, которые плохо закрыли переноску.