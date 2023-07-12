Заражение корью заподозрили у ребенка в Забайкалье

Врачи выявили ребенка с подозрением на корь в Чернышевском районе Забайкальского края. У двухлетней девочки нет прививки от заболевания.

По данным ИА ChitaMedia, материал для исследования был направлен в лабораторию в Амурскую область. Специалисты устанавливают перечень лиц, которые контактировали с ребенком. Те граждане, у которых нет прививки от кори, пройдут иммунизацию.

В Роспотребнадзоре отметили, что в потенциальную зону заражения может попасть больше 100 человек. В первую очередь в нее входят жильцы многоквартирного дома, где проживает ребенок. Также под угрозой находятся пациенты местной больницы и жители села Утан, куда ребенок приезжал с родителями.

В Сахалинской области зарегистрировали первый случай кори у прилетевшего из Москвы двухлетнего ребенка. Мальчик госпитализирован. Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц, включая пассажиров рейса.