Число случаев с подозрением на корь выросло до 46 в Пензенской области
В правительстве Пензенской области озвучили новые данные по ситуации с распространением кори в регионе. В среду, 12 июля, выявили уже 46 случаев с подозрением на опасную инфекцию.
По словам замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, которые приводит ИА «Пенза-пресс», за последние сутки заболели еще семь человек.
Сейчас госпитализировано 23 человека, амбулаторное лечение проходят девять человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. 14 человек выздоровело.
Ситуация с заболеваемостью в Средней Елюзани находится на пике первой волны. Судя по этиологии вируса, рост будет еще, не исключила чиновница.
О вспышке кори в Пензенской области стало известно 4 июля. Тогда региональный минздрав сообщал о 18 зараженных инфекцией.