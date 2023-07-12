Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что в июне обсуждал Украину с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом он заявил 12 июля.

«Разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло. Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — сказал Нарышкин ТАСС.

По его словам, беседа продолжалась около часа. В ходе разговора тема возможной личной встречи не поднималась. Однако Нарышкин отметил, что дальнейшие контакты с главой ЦРУ возможны.

Последняя на сегодняшний день встреча глав СВР и ЦРУ прошла 14 ноября 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Нарышкин тогда подтвердил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и темы вокруг Украины. Как отметил глава СВР, беседа «была содержательной, проходила в очень комфортной, спокойной обстановке».

Между тем 25 февраля 2023 года глава ЦРУ Бернс, вспоминая встречу с российским коллегой, заявил, что поведение Нарышкина ему тогда показалось дерзким. При этом глава ЦРУ сделал вывод, что отношение к нему со стороны главы СВР было связано с уверенностью президента РФ Владимира Путина в грядущей победе России. По словам Бернса, прошедшая встреча была довольно удручающей.

17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможной новой встречи Нарышкина с Бернсом, но дата пока не известна. Кроме того, Песков переадресовал в СВР вопрос о том, обсуждается ли с европейскими коллегами ситуация, связанная с Украиной.