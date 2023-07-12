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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за ливней

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае в связи с ухудшением погодных условий. 15 июля в регионе ожидаются ливни и усиление ветра.

Согласно прогнозам, ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на большей части территории региона выпадет до 40 мм осадков за 12 часов и менее. Местами вероятны сильные ливни с выпадением до 30 мм осадков за один час. Неблагоприятные условия сохранятся 16 и 17 июля. Дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 17–24 м/с. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В связи с изобилием осадков ожидаются быстро развивающиеся паводки. На реках юга Приморья подъем воды может составить до 4,5 м. Существует угроза подтопления некоторых территорий.

В связи с неблагоприятным прогнозом оперативные службы готовятся к режиму повышенной готовности. В Приморье будут созданы дополнительные аварийно-восстановительные бригады. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать населенные пункты. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода в море.

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