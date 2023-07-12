Крымские отели подняли цены на 20%

Крымские отели стали поднимать цены на размещение в июле на 15–20% по сравнению с майским ценником. Об этом «Известиям» 12 июля рассказали туроператоры. Так, за последние две недели цены на проживание в ряде популярных отелей Крыма увеличились порядка на 20%, сообщили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

«С первых чисел июля крымские отели повысили цены на 15%, но отдых обойдется всё равно дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Если подорожание продолжится, то цены могут сравняться с уровнем прошлого года», — сказал гендиректор фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В среднем номер на двоих с завтраком в крымском отеле может обойтись туристам в 3 тыс. рублей за сутки, отметил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. При этом путешественники могут найти и более бюджетные варианты размещения — от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей в сутки, но без завтрака. Например, в гостевых домах, которые популярны в Крыму, уточнил он.

Средний чек на поездки в Крым за последние 14 дней, по данным «Слетать.ру», составляет 68,3 тыс. рублей. В середине июня продолжительность отдыха была девять ночей, в настоящее время — неделя.

Самые высокие цены на южном и восточном берегах полуострова — в Ялте, Алупке, Алуште, Феодосии, Коктебеле, Судаке, объяснил Илья Уманский. Если Ялта и близлежащие города традиционно пользуются высоким спросом, то Феодосия стала популярна из-за туристов, которые приезжают на машине с материка и часто начинают отдых там, пояснил он.

По данным туроператора «Дельфин», Крым по итогам сезона 2023 года может принять на четверть меньше туристов, чем в прошлом году, — около 4,5–5 млн против 6 млн в 2022-м, уточнили там.

При этом крымские гостиницы начали поднимать цены из-за роста спроса на отдых, пояснил «Известиям» бизнес. Так, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), с начала июля спрос на размещение там начал активно расти, в первых числах месяца загрузка превысила 50%.

По информации туроператора «Интурист», загрузка отелей в среднем превышает 55%, по популярным брендовым отелям она выше — на уровне 75–95%, добавила PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева.

Тенденцию к росту спроса подтверждает и туроператор «Дельфин», по его данным, в начале июня загрузка крымских гостиниц находилась на уровне 35–40%, сейчас она достигла 65–70%, сказал «Известиям» Сергей Ромашкин.

По данным туроператора «Алеан», спрос за последние две недели прибавил около 30%.

«Загрузка отелей в Крыму находится в пределах 60-70%. Такая загрузка близка к рентабельности, она позволяет получить отелям небольшой доход, но до уровня прошлого года далеко», — отметил гендиректор компании Илья Уманский.

Туры в Крым включают в себя только проживание, пояснили туроператоры «Известиям», поскольку технически сложно забронировать оперативно билеты на поезд (в Крыму с прошлого года приостановлено авиасообщение).

Рост спроса туроператоры связывают с перезагрузкой Краснодарского края. По данным РСТ, в популярных курортах региона — Сочи, Анапе, Геленджике — загрузка в отелях составляет более 80%, а в четырех- и пятизвездочных гостиницах — свыше 90%. При этом отдых на курортах Краснодарского края подорожал в начале сезона на 10–15%, сказал источник из туристической отрасли.

«Зарубежные направления в летний сезон дороже российских курортов в два раза. При этом крымские отели снизили цены в начале сезона на 20–30%, это и привлекло внимание туристов. Спрос на крымское направление сохранится до ноября, потому что отели в Краснодарском крае загружены до конца сезона», — заключил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Ранее, 30 июня, в «Яндекс Путешествиях» рассказали «Известиям», что лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений в июне стал Азербайджан.

18 июня сервис OneTwoTrip сообщил, что популярными направлениями для семейных поездок в России среди опрошенных путешественников стали Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.