Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 19-20 октября

Международный экспортный форум «Сделано в России» в этом году состоится 19–20 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Я рада пригласить всех на главный экспортный форум страны — «Сделано в России», который в этом году пройдет 19–20 октября в Москве. Прорывные кейсы компаний, работа программы продвижения Made in Russia, инициативы по поддержке бизнеса — всё это мы традиционно обсуждаем на мероприятии. Форум уже не первый год является основной площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности, где на самом высоком уровне бизнес и власть ведут результативный диалог», — отметила руководитель Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).

По ее словам, на форуме «Сделано в России» также традиционно состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». На церемонии отметят компании, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию и переориентацию на новые рынки, смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.

Российский экспортный центр и Фонд «Росконгресс» реализуют программу «Сделано в России», куда входит система добровольной сертификации «Сделано в России» и поддержка национального бренда Made in Russia.