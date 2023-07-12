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Песков рассказал о планируемом визите Путина в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Точные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Китай будут согласованы. Об этом 12 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания развития российско-китайских отношений, в недавнем визите [председателя КНР] Си Цзиньпина речь шла о контактах в Пекине на высшем уровне. Точные сроки будут согласованы, диалог на различном уровне поддерживается. У [спикера Совфеда Валентины] Матвиенко насыщенный визит, на повестке — визит Путина», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента назвал темы визита понятными в связи с повесткой Си, которую с последним обсуждала Матвиенко.

Он отметил, что повестка объемная, в нее входят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и обмен мнениями по ситуации в мире и регионах.

«Основываясь на схожести видения, качеств международных отношений, у нас весьма хорошие перспективы для обсуждений и взаимодействия, которое никогда не было направлено против третьих стран, [оно] настроено на пользу народам России и Китая», — подытожил Песков.

«Россия вынуждена будет реагировать»
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Ранее, 11 июля, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов передал заявление Си Цзиньпина о том, что в Китае ждут приезда Путина в октябре. Планируется, что глава российского государства примет участие в третьем форуме «Один пояс — один путь».

24 мая этого года Песков уже сообщал о планах, которые касаются визита Путина в Китай. Тогда он отметил, что есть действующее приглашение, однако деталей, касающихся, например, даты визита, он не уточнил.

Матвиенко передала председателю КНР послание от Путина во время своей встречи с Си Цзиньпином, которая состоялась 10 июля. Деталей письма она не раскрыла.

После встречи с Матвиенко Си Цзиньпин отметил здоровую и стабильную динамику отношений Китая и России, которая сохраняется благодаря усилиям обеих стран. Он подчеркнул, что сотрудничество в различных областях развивается.

Сам председатель КНР приезжал в Москву с визитом в марте этого года. Тогда Си Цзиньпин провел два раунда переговоров с Путиным. В их рамках была подписана декларация, которая содержит видение перспектив двусторонних отношений стран.

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