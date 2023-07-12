Умер писатель Милан Кундера

Чешский и французский писатель Милан Кундера скончался в возрасте 94 лет. Об этом 12 июля сообщил телеканал ČT24.

Кундера — автор романов «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Вальс на прощание», «Книга смеха и забвения», новелл, пьес и эссе.

В 1968-м Кундера поддержал «Пражскую весну» в Чехословакии, ей он посвятил значительную часть своего творчества. В 1975 году он уехал во Францию, четыре года спустя был лишен чехословацкого гражданства.

С середины 1980-х Кундера стал вести затворнический образ жизни, в дальнейшем он стал писать на французском языке и запретил переводить свои книги на чешский. После распада Чехословакии периодически возвращался в Чехию инкогнито.