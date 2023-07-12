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Семейный пляж открыли на берегу Юрманского залива под Ульяновском

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В Ульяновской области на берегу Юрманского залива открылся семейный пляж. Его оборудовали в туристической деревне «Артеково».

В основе идеи — комфортный отдых для взрослых с детьми. Вредные привычки под запретом. Место отдыха находится в окружении сосен, есть парковка и шезлонги.

Для создания пляжа руководство туристической деревни выиграло грант по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», а на собственные средства закупило оборудование, зонтики, шезлонги и кабинки для переодевания.

По словам директора «Артеково» Евгении Кадебиной, которые приводит ulpravda.ru, родители обычно приезжают к детям в лагерь, забирают их за территорию и проводят время в диких местах. Руководство лагеря решило обустроить специальное место для отдыха, ориентированное на детей и семьи.

В этом году федеральный центр поддержал реализацию 14 проектов в сфере туризма в Ульяновской области. Среди них — строительство станций проката сапбордов и глемпингов.

Ранее сообщалось, что Ульяновскую область в 2022 году посетили 505 тыс. туристов. Порядка 409 тыс. человек воспользовались коллективными средствами размещения, еще 96 тыс. человек посетили регион без ночевки. Путешественники посещали музеи, ходили на экскурсии и любовались Волгой.

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