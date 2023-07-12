И.о. министра образования Бурятии уволят из-за езды в наркотическом опьянении

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя и.о. министра образования Батора Цыренжапова. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщает сайт «Вести Бурятия» со ссылкой на региональное правительство, Цыренжапова задержали за езду в наркотическом опьянении.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Vitz, за рулем которого сидел 43-летний горожанин, в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. У мужчины заметили внешние признаки опьянения, он отказался проходить освидетельствование. В результате его доставили в Республиканский наркологический диспансер.

«По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении, в отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста», — передает сообщение полиции ТАСС.

Цыренжапов стал заместителем министра образования и науки республики в марте прошлого года, до этого он был председателем комитета по контролю и надзору в сфере образования.

Ранее, 1 июля, сообщалось о задержании бывшего проректора Самарского государственного университета (СамГУ) Александра Кудряшова, который уснул за рулем в нетрезвом виде и чуть не стал виновником ДТП. Сам Кудряшов на вопрос о том, почему он сел за руль пьяным, заявил, что алкоголем пахнет не от него, а от инспектора ГИБДД.