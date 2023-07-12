Кастинг блондинок объявили в Перми для съемок драмы

Кастинг на роль в короткометражной драме «Забор» режиссера Льва Евлампиева объявили в Перми. Для съемок ищут женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет, мальчика-блондина и мужчину старше 60 лет.

Объявление размещено в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в кастинге, желающим нужно прислать свою видеовизитку.

По информации ИА «Ура.ру», съемки будут проходить в Перми в октябре 2023 года. Саму короткометражку планируют показывать на конкурсах и фестивалях.

В конце мая сообщалось, что на портале «Кино-Театр.Ру» запустили интерактивный проект «Кинокарта России» — онлайн-карта, на которой будут обозначены места съемок фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия.