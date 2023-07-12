Сезон ловли раков начался в Челябинской области

Сезон раков начался на озерах Челябинской области начался сезон раков. Рыбаки хвастаются своим уловом в Еelegram-канале рыбацкого комитета.

Так, большое число раков выловили на озере Смолино в областной столице. Добывших членистоногих рыбак Олег показал фото, где в пакете можно насчитать не менее семи особей.

Еще один из мужчин поделился кадрами приготовленного улова. Пойманные на озере Калды в Кунашакском районе раки заняли целый противень, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее в июле сообщалось, что рыбак из Пензы поймал гигантского сома, вес которого составил 23 кг. Он выловил в Сурском водохранилище с лодки на джиг.