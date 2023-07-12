В Подмосковье появилась возможность продлить субсидию на ЖКУ на портале госуслуг

В Московской области теперь можно оформить субсидии на оплату коммунальных услуг на портале госуслуг. В форме заявления появился «умный» сервис, позволяющий проверить срок действия субсидии и продлить ее. Об этом сообщили в пресс-службе мингосуправления Подмосковья в среду, 12 июля.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что в текущем году услуга по оформлению субсидии на оплату коммунальных услуг входит в топ-5 по популярности.

«За полгода жители региона подали более 105 тыс. онлайн-заявлений, а еженедельно за услугой обращаются порядка 4 тыс. раз», — цитирует ее телеканал «360».

Для получения субсидии необходимо иметь прописку в Московской области. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 дней.

Накануне источник в госорганах рассказал «Известиям», что в России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии — операторов сотовой связи. Идею ввести пониженный тариф для таких компаний прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде. Проект соответствующих рекомендаций уже разослали в профильные ведомства, сейчас идет этап согласования итоговой версии с федеральными органами исполнительной власти.

Финальный вид версии может быть согласован на совещании под председательством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе, пишет «Москва 24».