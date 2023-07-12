«Аэрофлот» планирует перевезти в 2023 году более 45 млн пассажиров

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в среду, 12 июля, доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину об основных итогах и направлениях работы компании. В том числе речь шла о развитии региональной сети маршрутов и реализации программы цифровой трансформации компании, сообщается на сайте правительства РФ.

«Главная задача группы «Аэрофлот» была нормализовать операционную деятельность в условиях санкционного давления, восстановить пассажиропоток», — заявил Александровский.

В 2022 году группа компаний «Аэрофлот» перевез 40,7 млн пассажиров, а в 2023 году планирует перевезти уже 45,2 млн, увеличив тем самым прошлогодний показатель на 11%, сообщил гендиректор компании.

При этом, за пять месяцев текущего года группа перевезла уже 16 млн пассажиров, что на 23% больше предыдущего сопоставимого периода, уточнил он.

Доля региональных перевозок также увеличилась: по итогам пяти месяцев их объем от общего количества составил 23,3%, что на 0,5% больше аналогичного показателя предыдущего периода.

Кроме того, «Аэрофлот» продолжает развитие своих хабов в Красноярске и Сочи, из которого выполняются рейсы в 12 городов РФ. Также в прошлом году компания начала выполнять рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток, а в этом продолжила добавить рейсы до Хабаровска, уточнил генеральный директор компании.

«Снижение зависимости российских авиакомпаний — это важнейшее направление сегодня, и все необходимые решения для этого приняты», — заявил премьер-министр.

Мишустин уточнил, что государственный заказ на отечественные самолеты сформирован до 2030-го года, а процесс импортозамещения авиационных деталей и систем, которые создавались ранее вместе с прекратившими контакты с РФ странами, уже запущен.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость учитывать обратную связь от пассажиров, потому что их комфорт должен учитываться при производстве отечественных самолетов.

Александровский также рассказал об исполнении программы цифровой трансформации в «Аэрофлоте». Так, из 80 проектов стратегии 59 уже запущены.

К основным результатам реализации стратегии глава «Аэрофлота» отнес переход всей группы компаний на отечественную систему бронирования «Леонардо». Также в числе приоритетных направлений Алексиевский назвал переход на отечественную систему обмена универсальными сообщениями, импортозамещение программы техобслуживания и ремонта воздушных судов, а также переход на российскую систему управления предприятием.

Ранее, 16 июня, Александровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что в настоящее время российские авиакомпании чувствуют себя достаточно уверенно и без дополнительных мер господдержки отрасли. Он пояснил, что рынок должен быть сбалансирован с точки зрения мер поддержки и тех условий, в которых работают авиакомпании.

Ранее, 9 июня, министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что свыше 57 млрд рублей выделено на субсидии российской авиаотрасли в 2023 году.

9 февраля президент РФ Владимир Путин отметил, что транспортная отрасль в целом, в частности авиация, играет значимую роль в развитии страны. Он подчеркнул, что власти продолжат поддерживать отрасль. Кроме того, он напомнил, что воздушный транспорт РФ должен опираться на отечественную технику, а также выразил надежду, что российская промышленность покажет высокие результаты.