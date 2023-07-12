В Госдуме указали на страх США потерять контроль над Зеленским

США сами сделали из президента Украины Владимира Зеленского «центр вселенной», поэтому весьма странно, что сейчас они злятся из-за его выходок. Об этом 12 июля сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Таким образом он прокомментировал информацию издания The Washington Post о том, что делегация США разозлилась из-за слов Зеленского по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО.

«Американцы абсолютно напрасно злятся, потому что они сами убедили, что Зеленский — это пуп земли, это центр вселенной. А теперь они этого опасаются. Я считаю, что Зеленский сегодня является угрозой, в том числе и для американцев, потому что он пытается выйти из-под контроля и возомнил себя каким-то уникальным человеком. <…> Американцы сами вырастили этого гениального, по их мнению, человека, который, я думаю, перенаправит все усилия уже в их сторону, и уже они будут разгребать те последствия, которые они и породили», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне Зеленский написал пост в Twitter, в котором раскритиковал альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Он отметил, что размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в НАТО.

В тот же день на первой встрече членов военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что Зеленский оказывает постоянное давление на членов НАТО, для того чтобы получить от них больше преференций.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.