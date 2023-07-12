На Сахалине выявили корь у прилетевшего из Москвы ребенка
Первый случай кори диагностировали на Сахалине у прилетевшего рейсом из Москвы двухлетнего ребенка. Об этом в среду, 12 июля, сообщила «РИА Новости» заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.
«Инфекцию обнаружили у двухлетнего малыша, который с родителями прибыл в Южно-Сахалинск 30 июня авиарейсом из Москвы. В настоящее время он госпитализирован, проходит необходимое лечение. К сожалению, мальчик оказался непривитым против кори», — рассказала Ковтонюк.
Руководитель ведомства уточнила, что Роспотребнадзор оперативно занимается выявлением всех контактных лиц, включая пассажиров рейса, ввиду высокого риска заражения этой инфекцией.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Наиболее высокому риску заболеть подвергаются дети в раннем возрасте. У них заболевание протекает с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. К тому же у невакцинированного ребенка вероятность заразиться при первом же контакте с заболевшим составляет 100%.
Днем ранее ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщило, что у 19 жителей села Средняя Елюзань в Пензенской области подтвердили факт заболевания корью. По последним данным, зарегистрировано 39 случаев с подозрением на инфекцию. Госпитализированы 15 человек, еще 10 находятся на амбулаторном лечении, 14 выздоровели.