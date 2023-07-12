ОПИ призвала отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере оборота продовольствия

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призвала отменить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в сфере оборота продовольственных товаров из-за массового отравления детей молочной продукцией в Орске. Об этом рассказали «Известиям» в организации 12 июля.

«К сожалению, мы видим динамичный рост числа нарушений в сфере производства и реализации пищевой продукции. Причем всё большая их часть сопряжена с причинением серьезного вреда здоровью», — заявил глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, несмотря на совершенствование инструментов надзорных органов и развитие системы маркировки, руки контролирующих бизнес органов связаны мораторием на проверки.

«Это расхолаживает предпринимателей и стимулирует находить всё новые способы увеличения прибыли за счет снижения качества и безопасности продукции», — отметил эксперт, напомнив об указании президента, что при планировании контрольных мероприятий должны учитываться риски причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В связи с этим в ОПИ намерены предложить Минэкономразвитию рассмотреть вопрос об отмене проверок в сфере оборота продовольственных товаров.

11 июля в пресс-службе минздрава Оренбургской области сообщили, что в ведомство поступили жалобы от родителей, которые рассказали о признаках пищевого отравления у детей, посещающих несколько детских садов Орска.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как уточнили 12 июля в управлении Следственного комитета РФ по региону, отравились 36 несовершеннолетних, в том числе дети до шести лет.

В этот же день мэрия Орска сообщила, что предположительно источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода.