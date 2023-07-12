На выборы глав субъектов РФ в 21 регионе выдвинуто 123 кандидата

На выборы глав субъектов РФ в 21 регионе на данный момент выдвинуто 123 кандидата, заявила 12 июля председатель комиссии Элла Памфилова на заседании Центризбиркома РФ.



Также председатель ЦИК подчеркнула, что на выборы различных уровней своих кандидатов выдвинули 22 из 27 партий.



«За прошедшую неделю в избирательный процесс активно вступили еще три политические партии. Так что на данный момент кандидатуры на выборы различного уровня выдвинули представители уже 22 из 27 партий», — отметила Памфилова.



Она уточнила, что на данный момент участие в выборах глав субъектов РФ в 21 регионе уже принимают 123 кандидата, 113 выдвинуты от 18 партий, еще 10 — от самовыдвиженцев. На выборы в заксобрания в 20 регионах выдвинуто 5544 кандидатуры.



По словам Памфиловой, с 1 июня в ЦИК также поступило 65 обращений на возможные нарушения в организации выборов различного уровня.

10 сентября 2023 года в России пройдет единый день голосования. В этот день в стране пройдут выборы губернаторов и депутатов как минимум двух десятков субъектов Федерации, а также парламентов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.