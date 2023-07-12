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Норвегия передаст Украине 1 тыс. беспилотников Black Hornet

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Норвегия передаст Украине 1 тыс. микробеспилотников Black Hornet. Об этом 12 июля сообщило министерство обороны королевства на своем сайте.

«Украина очень довольна предыдущими поставками из Норвегии разведывательных беспилотников этого типа, которые были разработаны в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований. Беспилотник, получивший название Black Hornet, производится в Норвегии, и в настоящее время мы поставляем Украине 1000 новых комплектов беспилотников», — заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Украинские власти получат беспилотники безвозмездно, отмечает минобороны.

Black Hornet разработан норвежской компанией Teledyne FLIR. Он используется в ряде стран, включая США и Великобританию, для разведки и идентификации целей. Его вес составляет 32 грамма.

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Ранее, 10 июля, сообщалось, что на Украине началось строительство предприятия по производству ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

8 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Украина и Турция подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников.

До этого, 23 июня, генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что производство турецких беспилотников на Украине начнется в 2025 году. Общий объем инвестиций в производство составляет более $95 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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